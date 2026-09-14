Україна втратила перше місце з експорту соняшникової олії після 20 років лідерства

За підсумками 2025/26 маркетингового року Росія стала найбільшим у світі експортером соняшникової олії, випередивши Україну. Україна утримувала перше місце 20 сезонів поспіль — з 2005/06 до 2024/25 маркетингового року (МР).

Як пише Dilo, про це йдеться у звіті Міністерства сільського господарства США (USDA).

За їх даними, у 2025/26 МР Росія експортувала 4,2 млн т соняшникової олії, тоді як Україна — 4,04 млн т. Роком раніше Україна експортувала 4,7 млн т, а Росія — 4,2 млн т.

Прогноз на новий сезон

У 2026/27 МР USDA прогнозує подальше зростання експорту з обох країн. Росія може експортувати 5,1 млн т соняшникової олії, Україна — 5 млн т.

Порівняно із серпневим прогнозом оцінку експорту Росії підвищили на 100 тис. т — до 5,1 млн т. Український прогноз збільшили на 50 тис. т — до 5 млн т.

Виробництво соняшникової олії в Росії у 2025/26 МР оцінюється у 6,9 млн т, в Україні — у 4,5 млн т. На 2026/27 МР USDA прогнозує 7,8 млн т у Росії та 5,4 млн т в Україні.

В USDA прогноз виробництва в Росії підвищили порівняно із серпнем на 83 тис. т. Для України він не змінився. Оцінку врожаю соняшнику в Росії також збільшили на 300 тис. т — до 21 млн т. Для України прогноз залишився на рівні 13 млн т.

Згідно із звітом, у 2004/05 МР найбільшим експортером соняшникової олії була Аргентина — 1,18 млн т. Україна тоді експортувала 642 тис. т. Уже у 2005/06 МР Україна вийшла на перше місце з показником 1,51 млн т.

Нагадаємо, масовані російські обстріли Одещини та причорноморських портів змусили переробні заводи зупинити закупівлі соняшника старого врожаю та знизити форвардні ціни на новий до $370-$390 за тонну.