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Пауза в работе перерабатывающих заводов снизила цены на новый урожай подсолнечника

подсолнечник
Переработчики обвалили цены на подсолнечник нового урожая в Украине / Depositphotos

Массированные российские обстрелы Одесщины и причерноморских портов заставили перерабатывающие заводы остановить закупки подсолнечника старого урожая и снизить форвардные цены на новый до $370-$390 за тонну.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Предприятия пока не планируют возобновлять работу до решения вопросов безопасности захода судов в порты.

Переработка и закупка подсолнечника старого урожая на Украине практически прекратились. Закупочные цены на подсолнечник с поставкой в августе снизились на 2000–4000 грн/т и составляют 25000–27000 грн/т.

Динамика цен на растительное масло и рапс

Экспортные цены спроса на подсолнечное масло с поставкой в дунайские порты держатся на уровне $1320-$1335/т. В то же время стоимость масла с доставкой в ЕС снизилась до $1280-$1230/т из-за увеличения предложения украинского рапсового масла, которое предлагается по $1200-$1250/т на границе.

Из-за остановки южных предприятий заводы внутри страны получили большое предложение по ценам 20000-21500 грн/т с доставкой. Они сформировали программы его переработки к концу осени. Форвардные цены на подсолнечник нового урожая переработчики устанавливают на уровне 19000-20000 грн/т по НДС ($370-$390/т без НДС).

Прогноз и логистические маршруты

Ответные удары ВСУ по черноморским портам РФ ограничат российский экспорт. Это повысит мировые цены и усилит спрос на украинскую продукцию, которую можно транспортировать в ЕС по суше или Дунаю.

Резкого падения цен на подсолнечник и рапс не ожидается. Украинские аграрии продолжают урожай и расширяют альтернативные маршруты поставок. Также остается перспектива возобновления судоходства в Черном море при посредничестве Турции. Поэтому аналитики не ожидают дальнейшего резкого падения цен на подсолнечник и рапс.

Ранее сообщалось, что перерабатывающие заводы в Украине практически приостановили закупку подсолнечника. Причинами стали блокировка морского экспорта и массовый переход предприятий на переработку рапса.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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