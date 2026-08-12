Российский Орский НПЗ остановил производство после атаки украинских беспилотников

Российский нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" полностью прекратил переработку 11 августа после пожара, вспыхнувшего в результате атаки украинского беспилотника.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Дроны атаковали предприятие, расположенное примерно в 1900 километрах к востоку от украинской границы, во вторник. Факт результативного удара также подтвердили украинские военные.

По словам источников в нефтяной сфере, беспилотник повредил отдельные технологические установки по переработке нефти. Компания Forteinvest, которая является владельцем Орского НПЗ, пока не ответила на информационный запрос о масштабах разрушений.

В этом году Украина существенно усугубила удары беспилотниками по российской энергетической инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие предприятия, трубопроводы и портовые терминалы, что спровоцировало масштабный топливный кризис внутри России.

Номинальная проектная мощность Орского нефтеперерабатывающего завода составляет 5,76 миллиона метрических тонн в год, что эквивалентно примерно 115 200 баррелям в сутки.

По информации профильных источников, в 2024 году предприятие переработало 4,2 миллиона тонн сырой нефти.

За этот период завод произвел 1,8 миллиона тонн дизельного горючего, 600 тысяч тонн бензина, 500 тысяч тонн битума, а также 200 тысяч тонн мазута.

Ранее Генеральный штаб сообщил, что в ночь на 11 августа подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.

Напомним, атака украинских беспилотников, состоявшаяся 10 августа, парализовала работу нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области. Поставки продукции полностью прекратились.