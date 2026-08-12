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Российский Орский НПЗ остановил производство после атаки украинских беспилотников

Завод "Орскнефтеоргсинтез" полностью остановил работу
Завод "Орскнефтеоргсинтез" полностью остановил работу

Российский нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" полностью прекратил переработку 11 августа после пожара, вспыхнувшего в результате атаки украинского беспилотника.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Дроны атаковали предприятие, расположенное примерно в 1900 километрах к востоку от украинской границы, во вторник. Факт результативного удара также подтвердили украинские военные.

По словам источников в нефтяной сфере, беспилотник повредил отдельные технологические установки по переработке нефти. Компания Forteinvest, которая является владельцем Орского НПЗ, пока не ответила на информационный запрос о масштабах разрушений.

В этом году Украина существенно усугубила удары беспилотниками по российской энергетической инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие предприятия, трубопроводы и портовые терминалы, что спровоцировало масштабный топливный кризис внутри России.

Номинальная проектная мощность Орского нефтеперерабатывающего завода составляет 5,76 миллиона метрических тонн в год, что эквивалентно примерно 115 200 баррелям в сутки.

По информации профильных источников, в 2024 году предприятие переработало 4,2 миллиона тонн сырой нефти.

За этот период завод произвел 1,8 миллиона тонн дизельного горючего, 600 тысяч тонн бензина, 500 тысяч тонн битума, а также 200 тысяч тонн мазута.

Ранее Генеральный штаб сообщил, что в ночь на 11 августа подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ.

Напомним, атака украинских беспилотников, состоявшаяся 10 августа, парализовала работу нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области. Поставки продукции полностью прекратились.

Автор:
Татьяна Бессараб

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