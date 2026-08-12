Укрэксимбанк прекратит выдачу пенсий и других соцвыплат: что нужно сделать клиентам до октября

С 1 октября 2026 Укрэксимбанк прекращает обслуживать счета получателей пенсий, жилищных субсидий и других соцвыплат, однако никто не потеряет деньги: выплаты автоматически переведут на Укрпочту.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе госбанка.

"Клиентам банка не нужно переживать из-за прекращения обслуживания пенсий и социальных выплат: если человек не выберет другой банк, с 1 октября выплаты автоматически переведут на Укрпочту", — сообщили в Укрэксимбанке.

Средства будут доставляться наличными по адресу проживания, зарегистрированным в Пенсионном фонде Украины. Этот способ не требует использования банкоматов, терминалов или мобильных приложений, а также работает независимо от электроэнергии или интернета.

"Наша задача - сделать этот переход максимально простым и обеспечить людям вовремя доступ к их выплатам", - отметили в "Укрпочте".

Инструкция для клиентов до 1 октября

Получателям выплат на карту Укрэксимбанка необходимо учесть следующее:

не менять ничего, если фактическое место жительства совпадает с адресом в базе Пенсионного фонда Украины;

обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ для обновления данных, если фактический адрес проживания изменился.

"Укрпочта", в свою очередь, будет дополнительно информировать клиентов через собственные отделения.

Справочно

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 декабря 2025 г. Укрэксимбанк занимал третье место по размеру активов среди 60 банков страны — их объем составил 287,25 млрд грн. По итогам 11 месяцев 2025 года прибыль банка достигла 8,45 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2025 г. региональная сеть Укрэксимбанка насчитывала 37 структурных подразделений. Банк является государственным и традиционно специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, экспортеров, муниципалитетов и проектов с участием международных финансовых организаций.

Ранее сообщалось, что государственный Укрэксимбанк закроет филиалы в Полтаве и Сумах, на базе полтавского филиала будет создано представительство банка.