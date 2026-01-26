Запланована подія 2

Укрэксимбанк закрывает центральное отделение в Киеве и еще два филиала

обмен валют
Нацбанк установил курс доллара на понедельник / Depositphotos

Правление государственного Укрэксимбанка приняло решение о закрытии центрального отделения в Киеве, а также филиалов в Тернополе и Черновцах. В то же время, в Луцке, Ровно и Хмельницком на базе филиалов создадут представительства.

Как пишет Delo.ua, согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение принято 21 января 2026 года.

Укрэксимбанк закрывает ряд отделений

Последним рабочим днем указанных подразделений определено 27 апреля 2026 года.

В банке уточнили, что центральное отделение в Киеве (ул.Немецкая, 5), филиал в Тернополе (ул.Митрополита Шептицкого, 21) и филиал в Черновцах (ул.Главная, 183) обслуживают клиентов корпоративного и среднего бизнеса, а также органы местного самоуправления.

В то же время правление приняло отдельные решения о прекращении работы филиалов в Луцке, Ровно и Хмельницком. На их базе с 28 апреля 2026 г. заработают представительства банка.

Новые представительства сосредоточятся на информационно-презентационной деятельности, консультациях и информационной поддержке клиентов относительно возможностей сотрудничества с деловыми и финансовыми кругами.

Справочно

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 декабря 2025 г. Укрэксимбанк занимал третье место по размеру активов среди 60 банков страны — их объем составил 287,25 млрд грн. По итогам 11 месяцев 2025 года прибыль банка достигла 8,45 млрд грн.

По состоянию на 1 октября 2025 г. региональная сеть Укрэксимбанка насчитывала 37 структурных подразделений. Банк является государственным и традиционно специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, экспортеров, муниципалитетов и проектов с участием международных финансовых организаций.

Напомним, по итогам 2025 года неплатежеспособные банки, управляемые Фондом гарантирования вкладов (ФГВФЛ), направили на погашение требований кредиторов свыше 3,7 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько