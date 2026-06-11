Новые правила ЕС помогут сократить задержки на железнодорожных границах

Европейский Союз принял новый регламент управления мощностями железнодорожной инфраструктуры, который должен улучшить пунктуальность, надежность и эффективность международных пассажирских и грузовых перевозок. Первое оптимизированное расписание движения по новой системе планируется ввести в декабре 2030 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railway-news.

В Европе готовят реформу железных дорог

Документ предусматривает более согласованный подход к планированию и использованию железнодорожной инфраструктуры в странах ЕС. Основная цель изменений – обеспечить более эффективное использование перегруженных железнодорожных сетей и улучшить организацию движения на международных маршрутах.

Ожидается, что после полного внедрения новых правил железнодорожные перевозки станут более пунктуальными и надежными. Кроме того, реформа должна упростить организацию трансграничных перевозок и повысить качество транспортного сообщения между государствами-членами Евросоюза.

В настоящее время управление пропускной способностью железных дорог в большинстве случаев осуществляется на национальном уровне в рамках годового планирования и в значительной степени основывается на ручных процедурах. Такой подход, как отмечается, не полностью отвечает потребностям международных перевозок, особенно грузовых, ведь около половины таких рейсов проходят через границы по меньшей мере одной страны.

Новый регламент призван устранить эти недостатки путем усиления координации между государствами и перехода к многолетнему планированию инфраструктурных мощностей. Это позволит более рационально использовать существующую сеть и учитывать рост спроса на железнодорожные перевозки в Европе.

Для пассажиров изменения могут означать увеличение количества рейсов, улучшение пунктуальности и надежность международного сообщения. В то же время, бизнес рассчитывает на сокращение задержек на границах, повышение эффективности логистики и более прогнозируемую работу железнодорожных грузовых перевозок в рамках единого европейского рынка.

Запуск первого оптимизированного графика движения, сформированного в соответствии с новой системой, запланирован на декабрь 2030 года.

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