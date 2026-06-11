Нові правила ЄС допоможуть скоротити затримки на залізничних кордонах

Європейський Союз ухвалив новий регламент щодо управління потужностями залізничної інфраструктури, який має покращити пунктуальність, надійність та ефективність міжнародних пасажирських і вантажних перевезень. Перший оптимізований розклад руху за новою системою планують запровадити у грудні 2030 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Railway-news.

У Європі готують реформу залізниць

Документ передбачає запровадження більш узгодженого підходу до планування та використання залізничної інфраструктури в країнах ЄС. Основна мета змін - забезпечити ефективніше використання перевантажених залізничних мереж та покращити організацію руху на міжнародних маршрутах.

Очікується, що після повного впровадження нових правил залізничні перевезення стануть більш пунктуальними та надійними. Крім того, реформа має спростити організацію транскордонних перевезень і підвищити якість транспортного сполучення між державами-членами Євросоюзу.

Наразі управління пропускною спроможністю залізниць у більшості випадків здійснюється на національному рівні в межах річного планування та значною мірою базується на ручних процедурах. Такий підхід, як зазначається, не повною мірою відповідає потребам міжнародних перевезень, особливо вантажних, адже близько половини таких рейсів проходять через кордони щонайменше однієї країни.

Новий регламент покликаний усунути ці недоліки шляхом посилення координації між державами та переходу до багаторічного планування інфраструктурних потужностей. Це дозволить більш раціонально використовувати наявну мережу та враховувати зростання попиту на залізничні перевезення в Європі.

Для пасажирів зміни можуть означати збільшення кількості рейсів, покращення пунктуальності та надійності міжнародного сполучення. Водночас бізнес розраховує на скорочення затримок на кордонах, підвищення ефективності логістики та більш прогнозовану роботу залізничних вантажних перевезень у межах єдиного європейського ринку.

Запуск першого оптимізованого графіка руху, сформованого відповідно до нової системи, заплановано на грудень 2030 року.

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