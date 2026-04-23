Залізниця як у Європі: у Мінфіні назвали ціну модернізації українських колій

Україні потрібно 300 млрд грн на рік для розвитку залізничної інфраструктури

Для впровадження європейської моделі розвитку залізниці Україні необхідно виділяти з державного бюджету приблизно 300 млрд грн щорічно. 

Як інформує Delo.ua, таку оцінку озвучив заступник міністра фінансів Олександр Кава під час міжнародної конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиції", пише RAIL.insider.

Він підкреслив, що в країнах ЄС основний тягар витрат на утримання та модернізацію колій несе держава, а не перевізники, що дозволяє створювати якісну та сучасну інфраструктуру.

"Тобто левова частина витрат на утримання та розвиток залізничної інфраструктури, яка багатьом громадянам України подобається, в тій самій Польщі, Угорщині, Німеччині, фінансується за рахунок державного бюджету", — наголосив Кава.

Наприклад у Польщі, за його словами, на утримання залізничної інфраструктури з державного бюджету щороку виділяється 5–6 млрд злотих (приблизно 70 млрд грн).

Додаткове фінансування на розвиток (йдеться про капітальні ремонти, реконструкцію, будівництво нових дільниць, електрифікацію) сягає 20 млрд злотих (220–240 млрд грн).

"Для того щоб нам вийти на рівень державної підтримки залізничної інфраструктури, треба виділяти суму приблизно 300 млрд грн. Та ця сума в найближчі роки для нас буде точно непідйомна, тому що дуже складно балансувати бюджет. Все ж таки, сектор безпеки і оборони залишається для нас пріоритетом", — уточнив посадовець.

Наразі тривають перемовини з європейськими партнерами, проте вони поки не готові надати фінансові інструменти в обсягах, необхідних для повноцінної трансформації української залізниці.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.

У квітні 2024 року на Закарпатті за участі прем’єра Дениса Шмигаля та голови Укрзалізниці Євгена Лященка змонтували перший символічний прогін довжиною 20 м євроколії між Чопом та Ужгородом.

5 вересня 2025 року відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Надалі планують продовжити будівництво колії до Львова та розвивати інші маршрути.

Автор:
Тетяна Бесараб