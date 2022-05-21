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В Україні збудують європейську колію
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі інформаційного телемарафону повідомив, що Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи.
"Ми розуміємо, що європейську колію нам потрібно буде будувати в Україні, і з'єднувати свою залізничну мережу з європейською. Хоча б основні вузли мають у нас доходити як європейська колія", - каже Кубраков.
Він додав, що стратегічною метою є повний перехід до європейської колії. Однак якщо зараз подивитися на сусідню Польщу, у них ще залишилися радянські лінії.
"На першому етапі ми з'єднаємо наші великі вузли, великі міста. І далі, де це буде необхідно, ми переходитимемо на європейську колію", - додав Кубраков.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запускає регіональний експрес Київ – Хмельницький.