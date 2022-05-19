У Києві з 21 травня різко подорожчає проїзд у маршрутках

У Києві із суботи, 21 травня, різко підвищується вартість проїзду майже у всіх маршрутках: з 6-10 до 15 гривень за поїздку. Перевізники пояснюють подорожчання збільшеною вартістю пального та його відсутністю

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Про це розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

"Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Вартість проїзду становитиме 15 гривень у 90% приватних маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 гривень", - зазначив Мойсеєнко.

За його словами, більшість перевізників працюють собі на збиток, а подорожчання – це вимушений крок.

Подорожчання перевізники пов'язують із високою вартістю палива та відсутністю його на АЗС, зростанням цін на запчастини, зменшенням пасажиропотоку.

Так цінники по 10 гривень зникнуть майже у всіх міських маршрутах. Лише на коротких маршрутках (де раніше вартість була 6-8 грн) може бути встановлена вартість 12 гривень за поїздку.

Водночас на маршрутах "Київпастрансу" вартість проїзду поки що не змінюється – 10 гривень. У комунальних маршрутках продовжують возити пасажирів за старими цінами. Місто виділяє дотації на комунальних перевізників, але скільки в них вдасться тримати старий тариф, поки що невідомо.

Зазначимо, Київська міська рада відновила у столиці оплату за проїзд у громадському транспорті з 16 травня.