В Киеве с 21 мая резко подорожает проезд в маршрутках

В Киеве с субботы, 21 мая, резко повышается стоимость проезда почти во всех маршрутках: с 6-10 до 15 гривен за поездку. Перевозчики поясняют подорожание возросшей стоимостью горючего и его отсутствием

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Об этом рассказал "Сегодня" глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко.

"Проезд подорожает почти во всех частных маршрутках Киева. Стоимость проезда составит 15 гривен в 90% частных маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах стоимость проезда будет 12 гривен", - отметил Мойсеенко.

По его словам, большая часть перевозчиков работают себе в убыток, а подорожание – это вынужденный шаг.

Подорожание перевозчики связывают с с высокой стоимостью топлива и отсутствием его на АЗС, ростом цен на запчасти, уменьшением пассажиропотока.

Так, ценники по 10 гривен исчезнут почти во всех городских маршрутах. Лишь на коротких маршрутках (где ранее стоимость была 6-8 грн) может быть установлена стоимость в 12 гривен за поездку.

В то же время на маршрутах "Киевпастранса" стоимость проезда пока не меняется – 10 гривен. В коммунальных маршрутках продолжают возить пассажиров по старым ценам. Город выделяет дотации на коммунальных перевозчиков, но сколько у них получится держать старый тариф, пока неизвестно.

Отметим, Киевский городской совет возобновил в столице оплату за проезд в общественном транспорте с 16 мая.