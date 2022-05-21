В Украине построят европейскую колею

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире информационного телемарафона сообщил, что Украине нужно строить европейскую колею для интеграции в европейскую систему.

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"Мы понимаем, что европейскую колею нам нужно будет строить в Украине, и соединять свою железнодорожную сеть с европейской. Хотя бы основные узлы должны у нас доходить как европейская колея", - говорит Кубраков.

Он добавил, что стратегической целью является полный переход на европейскую колею. Однако, если сейчас посмотреть на соседнюю Польшу, у них еще остались советские линии.

"На первом этапе мы соединим наши крупные узлы, крупные города. И дальше, где это будет необходимо, мы будем переходить на европейскую колею", - добавил Кубраков.

Напомним, что "Укрзализныця" запускает региональный экспресс Киев - Хмельницкий.