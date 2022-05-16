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"Укрзализныця" запускает региональный экспресс Киев - Хмельницкий
С 20 мая ежедневно будет курсировать поезд №771/772 сообщением Киев-Хмельницкий.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Отправление из Киева – в 23:46, прибытие в Хмельницкий – в 5:26. Обратно, из Хмельницкого, отправление в 13:44, прибытие в Киев — в 19:36.
Кроме того, железная дорога удлиняет курсирование дополнительного поезда №245/246 Киев-Ужгород.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Поезд курсирует из Киева по нечетным числам, из Ужгорода – по парным. Отправка из Киева в 23:01, прибытие в Ужгород – в 14:10. Из Ужгорода отправка в 20:13, прибытие в Киев – в 10:11.
Билеты доступны на сайте и в кассах вокзалов.
Напомним, с 1 июня "УЗ" возвращает поезд № 816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы.
Также с 16 мая возобновилось движение пригородных поездов сообщением “Киев-Тетерев”.