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"Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов "Киев-Тетерев"
Акционерное общество “Укрзализныця” с 16 мая возобновляет движение пригородных поездов сообщением “Киев-Тетерев”. Об этом говорится в телеграм-канале “Укрзализныци”.
"Укрзализныця продолжает восстанавливать и расширять проект City Express. Так, с 16 мая ряд пригородных поездов будет курсировать из Киева в Тетерев. Таким образом, будет обеспечено удобное сообщение со столицей городов-сателлитов, наиболее пострадавших от российской агрессии: Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки", - сказано в сообщении.
В частности, с 16 мая возобновят движение такие поезда:
- поезд Святошино — Тетерев будет отправляться из Святошино в 05:20 и 17:52, прибывать в Тетерев в 07:09 и 19:38;Подписывайтесь на наш YouTube канал
- поезд Тетерев - Святошино будет отправляться из Тетерева в 07:25 и 19:50, прибывать в Святошино в 08:57 и 21:22.
В Киеве, на станции Святошино, пассажиры могут пересесть на кольцевой маршрут Kyiv City Express и продолжить поездку в другие уголки Киева.
Напомним, 7 мая в Ирпине в первые с начала войны возобновили железнодорожное сообщение.