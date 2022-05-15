"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів "Київ-Тетерів"

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 16 травня відновлює рух приміських поїздів сполученням "Київ-Тетерів". Про це йдеться у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

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"Укрзалізниця продовжує відновлювати та розширювати проект City Express. Так, з 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева. Таким чином, буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, що найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки", - сказано у повідомленні.

Зокрема, з 16 травня відновлять рух такі потяги:

- поїзд Святошин — Тетерів відправлятиметься зі Святошину о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38;

- поїзд Тетерів - Святошин буде вирушати з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме до Святошина о 08:57 та 21:22.

У Києві, на станції Святошин, пасажири можуть пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express та продовжити поїздку до інших куточків Києва.

Нагадаємо, 7 травня в Ірпіні у перші з початку війни відновили залізничне сполучення.