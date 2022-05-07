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В Ирпене возобновили железнодорожное сообщение
Практически с начала полномасштабной войны железнодорожные пути в Ирпене были разрушены. 7 мая в городе уже возобновили железнодорожное сообщение.
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Об этом сообщил городской глава Александр Маркушин в своем Facebook.
"Есть железнодорожное сообщение! Сегодня впервые за несколько недель на ирпенский железнодорожный вокзал прибыла электричка", - отметил мэр.
Маркушин поблагодарил руководство и коллектив "Укрзализныци", Министерство инфраструктуры и Офис президента за помощь в быстром восстановлении железнодорожного моста.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 11 апреля запустили временный насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев.