В Ирпене возобновили железнодорожное сообщение

Практически с начала полномасштабной войны железнодорожные пути в Ирпене были разрушены. 7 мая в городе уже возобновили железнодорожное сообщение.

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Об этом сообщил городской глава Александр Маркушин в своем Facebook.

"Есть железнодорожное сообщение! Сегодня впервые за несколько недель на ирпенский железнодорожный вокзал прибыла электричка", - отметил мэр.

Маркушин поблагодарил руководство и коллектив "Укрзализныци", Министерство инфраструктуры и Офис президента за помощь в быстром восстановлении железнодорожного моста.

Напомним, 11 апреля запустили временный насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев.