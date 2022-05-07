В Ірпені відновили залізничне сполучення

Майже від початку повномасштабної війни залізничні шляхи в Ірпені були зруйновані. 7 травня в місті вже відновили залізничне сполучення.

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Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин в своєму Facebook.

"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка", — зазначив мер.

Маркушин подякував керівництву та колективу "Укрзалізниці", Міністерству інфраструктури та Офісу президента за допомогу у швидкому відновленні залізничного мосту.

Нагадаємо, 11 квітня запустили тимчасовий насипний міст з Ірпеня та Бучі до Києва.