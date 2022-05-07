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В Ірпені відновили залізничне сполучення
Майже від початку повномасштабної війни залізничні шляхи в Ірпені були зруйновані. 7 травня в місті вже відновили залізничне сполучення.
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Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин в своєму Facebook.
"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка", — зазначив мер.
Маркушин подякував керівництву та колективу "Укрзалізниці", Міністерству інфраструктури та Офісу президента за допомогу у швидкому відновленні залізничного мосту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 11 квітня запустили тимчасовий насипний міст з Ірпеня та Бучі до Києва.