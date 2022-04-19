Для відновлення Ірпеня знадобиться $1 млрд — мер міста

Мер звільненого від російських окупантів міста Ірпінь Київської області Олександр Маркушин оцінює вартість відновлення спричинених війною руйнувань у місті в $1 млрд.

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"За підрахунками експертів та кошторисників, залучених Інвестиційною радою Ірпеня, для відновлення знищеного або пошкодженого житлового фонду Ірпеня знадобиться близько 850 мільйонів доларів. Водночас, вартість відновлення знищеної міської інфраструктури становить близько 150 мільйонів доларів. Таким чином, для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань окупантами потрібний 1 мільярд доларів", — заявив Маркушин.

Зазначимо, наразі триває розмінування території Київської області та відновлення пошкоджених комунікацій. Жителі звільнених від окупантів районів зможуть повернутись додому наприкінці травня.

Нагадаємо, 11 квітня запустили тимчасовий насипний міст із Ірпеня та Бучі до Києва.

Також в Ірпені прокладають водопровідну лінію із Києва.

Збройні сил України спільно з теробороною та поліцією звільнили місто Ірпінь Київської області від російських окупаційних військ 28 березня.

За Ірпінь тривалий час точилися запеклі бої. Близько 200-300 мирних жителів міста Ірпінь загинули під час боїв та обстрілів.