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В Ирпень прокладывают водопровод из Киева (ВИДЕО)
Сегодня, 10 апреля, в Ирпене начали прокладывать водопроводную линию из Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Александр Маркушин.
По его словам, власти направили на уборку города очередную группу волонтеров.
"Завершаем строительство переправы через реку. Начинаем прокладывать водопровод из Киева. В этом нам помогают "Киевводоканал", "Житомирводоканал", подрядчики", – рассказал городской голова.
Маркушин добавил, что общество Красного Креста для обеспечения жителей Ирпеня водой выделило 20 млн грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в освобожденном Ирпене ввели комендантский час на три дня – с 21:00 7 апреля до 9:00 11 апреля. Все три дня город будет полностью закрытым.
В городе из гражданских смогут находиться на улицах только работники коммунальных служб и волонтеры. Но их список заранее согласуют.
Ранее Маркушин сообщал, что выезд из города временно закрыт, а на блокпостах будут проверять абсолютно все покидающие город машины.
Вооруженные сил Украины совместно с теробороной и полицией освободили город Ирпень Киевской области от российских оккупационных войск 28 марта.
За Ирпень долгое время шли ожесточенные бои. Около 200 – 300 мирных жителей города Ирпень погибли во время боев и обстрелов.