ВСУ освободили Ирпень от российских войск, но возвращаться в город еще опасно, — мэр Маркушин

Вооруженные сил Украины совместно с теробороной и полицией освободили город Ирпень Киевской области от российских оккупационных войск. Об этом 28 марта сообщил в Facebook городской голова Александр Маркушин.

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"Сейчас идет зачистка города. Хочу выразить благодарность военнослужащим ВСУ, территориальной обороне, Национальной полиции и спецподразделениям, ГУР. Вместе мы сила", — сказал Маркушин.

Мэр подчеркнул, что прямо сейчас горожанам лучше не возвращаться в город — это опасно. Украинские военные сейчас закрепляются на местах и готовятся отбить новые атаки врага.

"Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, и будем мужественно его защищать", — добавил Маркушин.

Кроме отражения новых атак ВСУ готовятся освобождать другие города, в частности Бучу.

За Ирпень долгое время шли ужесточенные бои. Захватчики, нарушая все законы войны, наносили удары по мирным жителям и применяли запрещенные боеприпасы. В свою очередь ВСУ наносили мощные удары по оккупантам и постепенно возобновляли контроль над городом.