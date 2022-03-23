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В Ирпене российская армия применила запрещенные фосфорные боеприпасы, - мэр

В Ирпене российская армия применила запрещенные фосфорные боеприпасы
В Ирпене российская армия применила запрещенные фосфорные боеприпасы

Ирпень со вчерашнего дня под сильными обстрелами из минометов и реактивных систем "Град". А  22 марта российские оккупанты применили запрещенные фосфорные боеприпасы над северо-западной окраиной Киева. 

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Об этом рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире телемарафона украинских каналов.

"Очень мощно, уже выпустили 20 залпов по 10 кассет", — сказал он.

Он заявил, что в городе идут бои, но 80% Ирпеня под контролем подразделений теробороны и ВСУ.

В городе много диверсионных групп и мародеров, о них украинским военным сообщают местные жители.

Также Маркушин в своем телеграм-канале опубликовал фото применения под Ирпенем фосфорных боеприпасов.

"Ориентировочная зона поражения — Гостомель, Ирпень. Использование таких видов оружия войсками врага против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года", — написал Маркушин.

Отметим, Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень и Буча и поселок Гостомель, что под Киевом.

Также полиция возобновляет работу в Ирпене и начинает зачистку территории от диверсантов.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько