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В Ірпені російська армія застосувала заборонені фосфорні боєприпаси, - мер
Ірпінь від учорашнього дня під сильним обстрілом з мінометів та реактивних систем "Град". А 22 березня російські окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва.
Про це розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин у ефірі телемарафону українських каналів.
"Дуже потужно, вже випустили 20 залпів по 10 касет", — сказав він.
Він заявив, що у місті йдуть бої, але 80% Ірпеня під контролем підрозділів тероборони та ЗСУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У місті багато диверсійних груп та мародерів, про них українським військовим повідомляють місцеві жителі.
Також Маркушин у своєму телеграм-каналі опублікував фото застосування під Ірпенем фосфорних боєприпасів.
"Орієнтовна зона ураження — Гостомель, Ірпінь. Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року", — написав Маркушин.
Зазначимо, Збройні сили України взяли в кільце міста Ірпінь та Буча та селище Гостомель, що під Києвом.
Також поліція відновлює роботу в Ірпені та починає зачистку території від диверсантів.
В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.