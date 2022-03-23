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Політика
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В Ірпені російська армія застосувала заборонені фосфорні боєприпаси, - мер

В Ірпені російська армія застосувала заборонені фосфорні боєприпаси, - мер

Ірпінь від учорашнього дня під сильним обстрілом з мінометів та реактивних систем "Град". А 22 березня російські окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва.

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Про це розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин у ефірі телемарафону українських каналів.

"Дуже потужно, вже випустили 20 залпів по 10 касет", — сказав він.

Він заявив, що у місті йдуть бої, але 80% Ірпеня під контролем підрозділів тероборони та ЗСУ.

У місті багато диверсійних груп та мародерів, про них українським військовим повідомляють місцеві жителі.

Також Маркушин у своєму телеграм-каналі опублікував фото застосування під Ірпенем фосфорних боєприпасів.

"Орієнтовна зона ураження — Гостомель, Ірпінь. Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року", — написав Маркушин.

Зазначимо, Збройні сили України взяли в кільце міста Ірпінь та Буча та селище Гостомель, що під Києвом.

Також поліція відновлює роботу в Ірпені та починає зачистку території від диверсантів.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Світлана Манько