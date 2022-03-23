Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Украинские военные взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель

Украинские военные взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель
Украинские военные взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель

Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень и Буча и поселок Гостомель, что под Киевом, в то же время российские оккупанты продолжают постоянно обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмировскую общины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

"Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины остаются под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской – передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе", — говорится в сообщении.

Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины.

Отмечается, что многие села оккупированы, они на грани гуманитарной катастрофы. Тяжелая ситуация с продуктами, медикаментами, гигиеническими товарами и детским питанием в Клавдиево-Тарасовом, Севериновке, Березовке и Николаевке.

Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской общины оккупированы врагом. Эти села находятся без связи. Российские захватчики врываются в дома, ищут еду и алкоголь, мародерствуют, отстреливают собак, а скот режут на мясо.

В Немишаевской общине нет света, газа, связи, люди нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Жители хотят эвакуироваться. Враг на этой территории окапывается.

В Песковской территориальной общине в результате авиабомбардировки разрушены 4 дома.

Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская общины находятся под контролем местных органов власти.

Напомним, полиция возобновляет работу в Ирпене и начинает зачистку территории от диверсантов.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько