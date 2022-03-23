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Общество
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Полиция возобновляет работу в Ирпене: начинаются зачистки территории от диверсантов

Полиция возобновляет работу в Ирпене
Полиция возобновляет работу в Ирпене. Фото: Нацполиция

Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории города Ирпеня готовы к выполнению своих полицейских функций.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы выполнять свои полицейские функции", — говорится в сообщении.

Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас — помощь и эвакуация мирных жителей, которые еще остаются в Ирпене.

Также спецназовцы взаимодействуют с украинскими военными и помогают возобновить работу местных властей в городе. 

"Российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень. Но полицейские продолжают служить, защищать и помогать мирным людям мирного города", — говорится в сообщении Нацполиции.

Автор:
Светлана Манько