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Полиция возобновляет работу в Ирпене: начинаются зачистки территории от диверсантов
Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории города Ирпеня готовы к выполнению своих полицейских функций.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы выполнять свои полицейские функции", — говорится в сообщении.
Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас — помощь и эвакуация мирных жителей, которые еще остаются в Ирпене.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также спецназовцы взаимодействуют с украинскими военными и помогают возобновить работу местных властей в городе.
"Российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень. Но полицейские продолжают служить, защищать и помогать мирным людям мирного города", — говорится в сообщении Нацполиции.