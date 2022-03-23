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Поліція відновлює роботу в Ірпені: починаються зачистки території від диверсантів
Бійці полку поліції особливого призначення у Київській області на території Ірпеня готові до виконання своїх поліцейських функцій.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
"Бійці полку поліції особливого призначення у Київській області на території цього багатостраждального міста готові виконувати свої поліцейські функції", — йдеться у повідомленні.
Починаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз – допомога та евакуація мирних жителів, які ще залишаються в Ірпені.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також спецназівці взаємодіють з українськими військовими та допомагають відновити роботу місцевої влади у місті.
"Російські окупанти й надалі нещадно обстрілюють Ірпінь. Але поліцейські продовжують служити, захищати та допомагати мирним людям мирного міста", — йдеться у повідомленні Нацполіції.