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В Ірпені росіяни розстріляли журналіста The New York Times (ВІДЕО)
Сьогодні, 13 березня, в Ірпені російські окупанти розстріляли 51-річного кореспондента американського видання The New York Times Брента Рено.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.
Він наголосив, що окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні.
"Звичайно, професія журналіста передбачає ризик, втім, громадянин США Брент Рено поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжалісність агресора", – зазначив Небітов.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він додав, що ще один журналіст отримав поранення.
У свою чергу радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі написав, що пораненого журналіста доправили до лікарні Охматдиту, де йому надають медичну допомогу.
За словами Геращенка, 46-річний Хуан Дієго Херрера Арредондо отримав осколкове поранення у стегно.
Нагадаємо, у суботу, 12 березня, у Каховці зник журналіст та громадський діяч Олег Батурін.
О 16:00 йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції. Батурін вийшов о 16:30 і пообіцяв бути вдома за 20 хвилин, але так і не повернувся.