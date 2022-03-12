В Каховке пропал журналист и общественный активист. Подозревают похищение оккупантами

Сегодня в субботу, 12 марта, в Каховке пропал журналист и общественный деятель Олег Батурин. В 16:00 ему позвонил по телефону знакомый и предложил встретиться возле автостанции. Как сообщает его жена Наталья, он пошел на встречу, оставив предусмотрительно дома документы и телефон, чтобы в подобной ситуации преступники не имели доступа к информации на гаджете.

Батурин вышел в 16:30 и пообещал быть дома через 20 минут, но так и не вернулся. По данным близких, кем был этот знакомый, неизвестно. Они единодушно подчеркивают, что причиной исчезновения журналиста, скорее всего, явилась как раз его общественная деятельность, поскольку он регулярно проводил расследование коррупционной деятельности местных чиновников.

"Батурин в последние дни писал у себя на Facebook , что российские оккупанты и их пособники планируют "выдергивать" местных проукраинских активистов и журналистов для расправы. Каховка – маленький город. И у него там была куча врагов. Он неоднократно, не подбирая слов, критиковал местные пророссийские элементы", – говорит одна из его подруг.

Еще 9 марта в здание Каховского городского совета ворвалась группа вооруженных русских военных. Вместе с оккупационными войсками в горсовет заходили Владимир Леонтьев и местный криминальный авторитет Виталий Ефименко (кличка "Ефим"), сразу пообещавший расправы над проукраинскими местными жителями.

Как и куда исчез Олег Батурин, пока неизвестно, но все его близкие предполагают, что организатором похищения могли быть те же Леонтьев и Ефименко, которых журналист постоянно подвергал беспощадной критике. Более того, в последнее время Батурин, зная о вероятной угрозе, открыто продолжал освещать региональные события во время оккупации.

"Мы просили Батурина, чтобы он сидел в подвале, поскольку у него жена и ребенок. А потом мы видим, как он выходит и фотографирует пустые полки в АТБ, проукраинские демонстрации, проводит расследование. Жена его пока на звонки не отвечает. И еще: одним из тех, на кого Батурин "нападал", был Карл Стурен", – добавляет подруга активиста.