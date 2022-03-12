У Каховці зник журналіст і громадський активіст. Підозрюють викрадення окупантами

Сьогодні у суботу, 12 березня, у Каховці зник журналіст і громадський діяч Олег Батурин. О 16:00 йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції. Як повідомляє його дружина Наталія, він пішов на зустріч, лишивши завбачливо вдома документи і телефон, щоб у подібній ситуації злочинці не мали доступу до інформації на гаджеті.

Батурин вийшов о 16:30 і пообіцяв бути вдома за 20 хвилин, але так і не повернувся. За даними близьких, ким був цей знайомий, невідомо. Вони одностайно наголошують, що причиною зникнення журналіста, найімовірніше, стала якраз його громадська діяльність, оскільки він регулярно проводив розслідування корупційної діяльності місцевих чиновників.

"Батурин останніми днями писав у себе на Facebook, що російські окупанти і їхні пособники планують "висмикувати" місцевих проукраїнських активістів і журналістів задля розправи. Каховка – маленьке місто. І у нього там була купа ворогів. Він неодноразово, не добираючи слів, критикував місцеві проросійські елементи", – каже одна з його подруг.

Ще 9 березня до будівлі Каховської міської ради увірвалась група озброєних російських військових. Разом із окупаційними військами до міськради заходили Володимир Леонтьєв та місцевий кримінальний авторитет Віталій Єфименко (кличка "Єфім"), який відразу пообіцяв розправи над проукраїнськими місцевими мешканцями.

Яким чином і куди зник Олег Батурин, наразі невідомо, але усі його близькі припускають, що організатором викрадення могли бути ті самі Леонтьєв та Єфименко, яких журналіст постійно піддавав нещадній критиці. Більш того, останнім часом Батурин, знаючи про вірогідну загрозу, відкрито продовжував висвітлювати регіональні події в часи окупації.

"Ми просили Батурина, щоб він сидів у підвалі, оскільки у нього дружина і дитина. А потім ми бачимо, як він виходить і фотографує пусті полиці в АТБ, проукраїнські демонстрації, провадить розслідування. Дружина його поки на дзвінки не відповідає. І ще: одним із тих, кого Батурин критикував останнім часом, був Карл Стурен", – додає подруга активіста.