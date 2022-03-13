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В Ирпене россияне расстреляли журналиста The New York Times

В Ирпене россияне расстреляли журналиста The New York Times

Сегодня, 13 марта, в Ирпене российские оккупанты расстреляли 51-летнего корреспондента американского издания The New York Times.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Фото 2 — В Ирпене россияне расстреляли журналиста The New York Times

По его словам, оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине. 

Фото 3 — В Ирпене россияне расстреляли журналиста The New York Times

"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", – отметил Небитов.

Он добавил, что еще один журналист получил ранение. 

В свою очередь, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале написал, что раненого журналиста доставили в больницу Охматдет,  где ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в субботу, 12 марта, в Каховке пропал журналист и общественный деятель Олег Батурин. 

В 16:00 ему позвонил по телефону знакомый и предложил встретиться возле автостанции. Батурин вышел в 16:30 и пообещал быть дома через 20 минут, но так и не вернулся.

Автор:
Дмитрий Нарожный