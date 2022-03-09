War Against War: в Украине создали информационный полк для борьбы с российской пропагандой

Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с представителями креативной индустрии, журналистами, режиссерами и пиарщиками создали информационный полк War Against War.

Как сообщает пресс-служба Минкульта, цель проекта – усиление противодействия откровенной лжи и пропаганде Российской Федерации.

По словам министра культуры Александра Ткаченко, "украинцы наблюдают огромное количество информации, которую генерируют и создают волонтеры из разных сфер".

Этим они, как отметил глава Минкульта, “усиливают информационное сопротивление нашей страны и показывают правду всему миру”.

"Сегодня любой ролик или фото – это не просто контент. Это поднятие боевого духа и доказательная база против преступных действий Российской Федерации по отношению к Украине. И мы должны увеличивать их количество, чтобы не оставить врагу никакого шанса на пропагандистскую ложь”, – заявил Ткаченко.

В министерстве отмечают, что информационные войска будут создавать видео и тексты на разных языках, рассчитанных на разную аудиторию: мир, Украина, Россия.

Видео от украинских креативщиков уже транслировались по телеканалу национальным телемарафоном единых новостей #UAвместе. Также в своих соцсетях их публиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Приобщиться к распространению видеоконтента может каждый. Для этого нужно подписаться на официальные каналы информационного полка в социальных медиа и делиться материалами со своими родственниками, друзьями, поклонниками, а также со знакомыми, живущими за границей.

Деятельность ₩AW авторизована Офисом президента и Министерством культуры и информполитики, так что вся информация на их ресурсах не может содержать ложных обращений или пропаганды.

Подписаться можно на такие ресурсы:

– Instagram – https://instagram.com/waw_war_against_war

– Telegram-канал – https://t.me/WAW_WarAgainstWar

– ₩AW на сайте Минкульта – https://war-info.mkip.gov.ua

– YouTube-канал Минкульта – https://www.youtube.com/c/MipGovUa

– ₩AW Плейлист на YouTube-канале Мінкульту — https://www.youtube.com/watch?v=o4Wi5rFemro&list=PLLmBC25NTCQyocJ7Ordg2HXEmcdwCFunR.

Владельцам СМИ и представителям медиасообщества информационный полк предлагает приобщаться к сотрудничеству и информационной поддержке.

"₩AW: War Against War создает видеоконтент, и если есть возможность распространять его на своих ресурсах, это очень поможет в распространении правды. В частности, о том, как жестоко ведет войну Россия против Украины и мирного населения наших городов", – сообщили в Минкульте.

Контактная форма для всех, у кого есть возможность способствовать дистрибуции видеоконтента: https://forms.gle/hjJLVWzqJb8bfV1H6;

Контактная форма для креативных команд, желающих сотрудничать с AW: War Against War: https://forms.gle/JqhNCoFSzMhMRtyK6;

Визуализация релиза: https://bit.ly/3I0aUis;

Видео “Слава Украине!”: https://youtu.be/c480fFNB874.

Напомним, украинцы создали архив на Goggle Drive, куда собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины.

Для информирования граждан России о военных событиях и количестве погибших на территории Украины запущен сайт "Русский корабль".

Кроме этого, был создан документ, содержащий главные фейки и ответы-опровержения, по которому можно общаться с россиянами в противодействии пропаганде РФ.