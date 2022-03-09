"Работа в тылу": в Украине запустили платформу для волонтеров

В Украине для волонтеров создали специальный проект "Работа в тылу". Как сообщает AIN.UA, он представляет собой биржу волонтерских работ (как онлайн, так и офлайн).

Как отмечает издание, проект создал украинец Артур Федоренко. На бирже можно опубликовать запрос на работу или специалиста.

В частности, на сайте "Работа в тылу" можно найти запросы на разработчиков, грузовые перевозки, а также борьбу с пропагандой Российской Федерации.

Кроме этого, на этой платформе ищут дизайнеров, иллюстраторов и специалистов по работе с международными блогерами.

"Часто вижу, как люди хотят помочь, но не знают, где им найти подходящую работу. На платформе же можно найти либо релевантный существующий запрос, либо создать свой профиль с описанием, с чем именно человек может помочь”, – пояснил Федоренко.

По его словам, преимущество платформы в том, что здесь структурирован актуальный контент.

"Чаты же, посты и сториз в сетях и Telegram-каналах очень быстро теряются. А платформа сможет все централизовать и фильтровать по категориям. Причем человек, опубликовавший запрос, будет получать отзывы желающих непосредственно на платформе. Здесь можно вести переписку", – рассказал автор проекта.

Напомним, украинцы создали архив на Goggle Drive, куда собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины.

Для информирования граждан России о военных событиях и количестве погибших на территории Украины запущен сайт "Русский корабль".

Кроме этого, был создан документ, содержащий главные фейки и ответы-опровержения, по которому можно общаться с россиянами в противодействии пропаганде РФ.

В свою очередь для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали сайт "Останься дома".