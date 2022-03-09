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"Работа в тылу": в Украине запустили платформу для волонтеров
В Украине для волонтеров создали специальный проект "Работа в тылу". Как сообщает AIN.UA, он представляет собой биржу волонтерских работ (как онлайн, так и офлайн).
Как отмечает издание, проект создал украинец Артур Федоренко. На бирже можно опубликовать запрос на работу или специалиста.
В частности, на сайте "Работа в тылу" можно найти запросы на разработчиков, грузовые перевозки, а также борьбу с пропагандой Российской Федерации.
Кроме этого, на этой платформе ищут дизайнеров, иллюстраторов и специалистов по работе с международными блогерами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Часто вижу, как люди хотят помочь, но не знают, где им найти подходящую работу. На платформе же можно найти либо релевантный существующий запрос, либо создать свой профиль с описанием, с чем именно человек может помочь”, – пояснил Федоренко.
По его словам, преимущество платформы в том, что здесь структурирован актуальный контент.
"Чаты же, посты и сториз в сетях и Telegram-каналах очень быстро теряются. А платформа сможет все централизовать и фильтровать по категориям. Причем человек, опубликовавший запрос, будет получать отзывы желающих непосредственно на платформе. Здесь можно вести переписку", – рассказал автор проекта.
Напомним, украинцы создали архив на Goggle Drive, куда собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины.
Для информирования граждан России о военных событиях и количестве погибших на территории Украины запущен сайт "Русский корабль".
Кроме этого, был создан документ, содержащий главные фейки и ответы-опровержения, по которому можно общаться с россиянами в противодействии пропаганде РФ.
В свою очередь для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали сайт "Останься дома".