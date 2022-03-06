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Категория
Общество
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Украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений, чтобы каждый мог присоединиться к борьбе с оккупантом

Украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений, чтобы каждый мог присоединиться к борьбе с оккупантом
Попадание ракеты в жилой комплекс в городе Чернигов: Фото: ГСЧС

Украинцы создали архив на Goggle Drive, куда собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины. 

Об этом сообщает коммуникационное агентство Postmen. 

Архив доступен по ссылке. Инициаторы проекта призывают украинцев и граждан других стран пользоваться фотоархивом, чтобы показывать россиянам преступления их военных и ничтожность российской армии и пленных. 

"Единственное, на что способны оккупанты,  это бомбардировка ракетами мирных украинских городов, в масштабах, которые можно сравнить разве что с самыми жестокими операциями Второй мировой войны",  отмечают организаторы архива. 

Отметим, для информирования граждан России о военных событиях и количестве погибших на территории Украины запущен сайт "Русский корабль". Также был создан документ, содержащий главные фейки и ответы-опровержения, по которому можно общаться с россиянами в противодействии пропаганде РФ. 

Также для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали сайт https://zastansyadoma.com.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько