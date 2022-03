Волонтерят, донатят и вступают в ряды ВСУ: как компании ІТ-кластера Львова работают во время войны

Идет оккупационная война России против Украины. Львовский ІТ-кластер, объединяющий почти 200 ІТ-компаний и более 25 000 ІТ-специалистов, с первых дней войны присоединился к поддержке ВСУ и всех, кому сейчас нужна помощь.

Для этого совместно с городскими властями Кластер создал 5 центров для временно перемещенных лиц и центр сбора гуманитарной помощи для пострадавших от вражеских нападений, отдельно сосредоточившись на сборе и передаче техники, средств индивидуальной защиты и медикаментов для военных в горячие точки на передовой. ІТ-специалисты работают над укреплением кибербезопасности в стране. Также создана команда специалистов по коммуникации и цифровому маркетингу, которая держит оборону и проводит наступление на информационном фронте, борется с фейками и распространяет правду в России и Беларуси. Кластер запустил инициативу Tax Pay Forward, направленную на уплату Единого Социального Взноса и Единого Налога авансом. Это поможет не только государству, но и местным органам власти, которые формируют тыл для Вооруженных сил Украины и территориальной обороны и занимаются гуманитарными вызовами.

Все компании участники Кластера активно участвуют в борьбе за демократию и суверенитет Украины. Для этого доначат миллионы гривен в поддержку армии, приобщаются к волонтерскому движению, вступают в теробороны и Вооруженные силы, заботятся о своих работниках, осуществляя релокейт и, несмотря ни на что, пытаются работать, чтобы поддерживать экономическую стабильность в Украине. Многие компании сообщества заявили, что прекращают сотрудничество и любой бизнес с Россией, чтобы не оказывать финансовую поддержку стране-оккупанту.

Компания Lionwood.software обеспечила свой офис всем необходимым для временного пребывания, в котором разместились 460 человек и 200 детей. Большое количество компаний помогают сотрудникам, вынужденным переезжать из других городов. Так, Grid Dynamics оборудовали более 100 спальных мест в офисе, игровую для детей и комнату для кошек, Symphony Solutions – часть львовского офиса превратили в шелтер, во всех митинг-румах компании разместили кровати. Компания ЕРАМ на базе офиса во Львове создала убежище, где специалисты, их семьи со всей Украины могут временно разместиться и восстановить силы. Аналогичный пункт открыт и в Ивано-Франковске, Черновцах.

Компания N-iX накануне вторжения России пожертвовала 900 000 грн через Фонд "Вернись живым". Работники компании активно занимаются волонтерством, жертвуют средства на помощь армии, участвуют в кибервойне. N-iX поддерживает работников, которые присоединились к Вооруженным Силам Украины и теробороне – создан Фонд N-iX помощи коллегам в ВСУ. Компания уже выделила в Фонд $200 000.

Компания Sombra 24 февраля передала в фонд "Вернись живым" 125 150 грн. Эти средства были собраны работниками компании, которые Sombra удвоила. Собственный волонтерский координационный центр принял решение выделять $20 000 от компании каждый день, пока идет горячая фаза войны. Работники компании меньше суток собрали 136 500 гривен на нужды украинской армии. Sombra перечислила уже более $100 000 волонтерам и фондам на нужды ВСУ. Сотрудники согласились отдать часть своих вознаграждений для помощи армии.

Компания Ciklum, поддерживая свободу и суверенитет Украины, выделила 1,5 млн гривен на финансирование украинской армии. Также компания дополнительно расширила программу From Patriots to Patriots для пожертвований по доходу работников компании – Ciklum удвоит собранные средства и направит их на поддержку украинских Защитников и Защитниц. From Patriots to Patriots – инициатива, в рамках которой с 2014 года передано более $785 000 для укрепления боеспособности украинской армии.

Компания SoftServe перечислила 24 млн грн налогов вперед, чтобы влить дополнительные ресурсы в украинскую экономику сегодня. В дополнение к 12 млн грн от компании, направленным в благотворительный фонд "Открытые глаза", открыт сбор средств через собственный сайт. Там уже собрано дополнительных 1,2 млн грн от работников компании. Также SoftServe передал ВСУ бронежилеты, рации, каски, удлинители и павербенки.

Компания Avenga собрала денежную помощь армии в размере 2,4 млн гривен и осуществила первый перевод. Второй перевод компании составил 50 000 евро. Avenga ежедневно предоставляет силам территориальной обороны необходимую компьютерную технику. Кроме этого, специалисты компании в разных городах приобщаются к волонтерским инициативам.

После вторжения России на территорию Украины 24 февраля компания ELEKS пожертвовала 600 000 гривен и $50 000 в поддержку украинских войск. Кроме того, в течение января-февраля 2022 года компания пожертвовали 560 000 гривен через фонд "Вернись живым". С 28 февраля компания ELEKS увеличила финансирование Вооруженных Сил Украины до 600 000 грн в сутки. Некоторые сотрудники компании решили пойти на службу в территориальную оборону или Вооруженные Силы Украины.

Компания EPAM присоединяется к общим усилиям всей страны и выделяет 10 миллионов гривен гуманитарной организации Красный Крест Украины для обеспечения медицинских нужд украинских больниц и вынужденных переселенцев. Также компания передала более 440 000 гривен в общественную организацию ASAP Rescue, занимающуюся проведением спасательных операций. ЕРАМ Украина перечислила авансом в госбюджет 50 млн гривен налога на прибыль за первый квартал 2022 года.

Компания Intellias перечислила 1 000 000 гривен фонда "Вернись живым". Ведь пока наши военные мужественно отражают вражеские атаки, нужно вносить свой вклад в поддержку украинской армии. Сотрудники компании пожертвовали почти 800 000 грн в неделю. К сбору также присоединились основатели Intellias и передали еще более 200 000 грн. Компания производит эвакуацию коллег из восточных областей, а также обеспечивает Military Packages для мобилизованных или вступающих в ряды территориальной обороны.

Компания Sigma Software перечислила Вооруженным Силам Украины 8886148 гривен. Половина суммы – это личные пожертвования работников компании. Даже в ситуации, когда многие вынуждены покинуть свои дома, потому что они подвергаются нападению российских захватчиков, работники пытаются найти пути и ресурсы, чтобы показать свою поддержку защитникам Украины.

Компания GlobalLogic работает в обычном режиме и продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства перед партнерами. GlobalLogic перечисляет 1 000 000 грн благотворительному фонду "Вернись живым". Компания призывает работников приобщиться к инициативе через фонды или людей, которым они доверяют.

ІТ-компании пытаются предоставить максимальную поддержку стране, а также своим работникам. Каждый день прилагают чрезвычайные усилия, чтобы помочь семьям, вынужденным покинуть свой дом, сообществу, защитникам и защитницам, всем, кто сейчас нуждается в поддержке, с верой в то, что победа справедливости, демократии, свободы и Украины уже совсем близко.