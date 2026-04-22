Украина возобновляет поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию

Украина возобновит транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба" уже в среду, 22 апреля. Ожидается, что произойдет во второй половине дня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters ссылаясь на неназванный источник в отрасли.

Отмечается, что Киев стремится получить доступ к кредиту ЕС в размере 90 миллиардов евро, который ему срочно необходим.

"Начало перекачки нефти запланировано на завтра в обед", - сказал собеседник.

По словам источника, первую заявку на транзит уже подала венгерская нефтяная компания MOL.

"MOL уже подала запросы на первые объемы, которые будут распределены в равных пропорциях между Венгрией и Словакией", - сказал собеседник агентства.

Накануне Bloomberg со ссылкой на свои источники писал, что восстановление транспортировки "Дружбой" якобы планировали уже на 21 апреля, когда должны были пройти технические испытания трубопровода.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина восстановила поврежденный в результате российского удара участок нефтепровода "Дружба" и обеспечила техническую возможность его работы.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области 27 января.

В ответ Венгрия заблокировала ссуду в размере 90 миллиардов евро для Украины от ЕС, пока поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не возобновятся. А Словакия объявила, что не будет предоставлять Украине экстренные поставки электроэнергии, пока не заработает "Дружба".

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.