Україна відновлює постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини

Україна відновить транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба" вже у середу, 22 квітня. Очікується, що станеться це другій половині дня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на неназване джерело в галузі.

Зазначається, що Київ прагне отримати доступ до кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, який йому терміново необхідний.

"Початок перекачування нафти заплановано на завтра в обідню пору", – сказав співрозмовник.

За словами джерела, першу заявку на транзит уже подала угорська нафтова компанія MOL.

"MOL уже подала запити на перші обсяги, які будуть розподілені в рівних пропорціях між Угорщиною та Словаччиною", — сказав співрозмовник агентства.

Напередодні Bloomberg із посиланням на свої джерела писав, що відновлення транспортування "Дружбою" нібито планували вже на 21 квітня, коли мали відбутися технічні випробування трубопроводу.

21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна відновила пошкоджену внаслідок російського удару ділянку нафтопроводу "Дружба" та забезпечила технічну можливість його роботи.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині 27 січня.

У відповідь Угорщина заблокувала позику розміром 90 мільярдів євро для України від ЄС, доки постачання нафти нафтопроводом "Дружба" не відновляться. А Словаччина оголосила, що не надаватиме Україні екстрених постачань електроенергії, доки не запрацює "Дружба".

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.