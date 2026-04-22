Які авто з США найчастіше купують українці у 2026 році: рейтинг моделей

автомобілі
Імпорт авто з США до України знизився / Depositphotos

З початку 2026 року українці придбали 9467 вживаних легкових автомобілів, ввезених із США. Це на 1,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільшу частку серед імпортованих авто традиційно займають бензинові моделі — 59% від загального обсягу. Електромобілі сформували 19% ринку, гібридні авто — 12%, дизельні — 6%, ще 4% припало на машини з газобалонним обладнанням.

Середній вік автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у січні–березні, становив 7 років. Це свідчить про стабільний попит на відносно нові машини середнього цінового сегмента.

Найпопулярнішою моделлю став Ford Escape — 1090 проданих авто. До трійки лідерів також увійшли BMW X3 із показником 756 одиниць та Nissan Rogue — 690 автомобілів.

Далі у рейтингу розташувалися BMW X5, Tesla Model 3, Jeep Cherokee, Volkswagen Passat, Tesla Model Y, Jeep Grand Cherokee та Chevrolet Bolt.

Попит на американські авто з пробігом зберігається завдяки широкому вибору кросоверів, електромобілів та преміальних моделей за нижчою ціною, ніж на внутрішньому ринку Європи.

Зниження імпорту поки незначне, тому сегмент уживаних авто зі США залишається одним із ключових каналів оновлення автопарку України.

Зауважимо, у лютому 2026 року українці придбали 2,7 тис. вживаних легкових автомобілів зі США, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте місячна статистика імпорту не завжди відображає поточний попит, адже більшість автомобілів, які потрапляють до лютневих даних, куплені ще кілька місяців тому.

Автор:
Тетяна Гойденко