Какие автомобили из США чаще покупают украинцы в 2026 году: рейтинг моделей

С начала 2026 года украинцы приобрели 9467 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей традиционно занимают бензиновые модели — 59% от общего объема. Электромобили сформировали 19% рынка, гибридные автомобили — 12%, дизельные — 6%, еще 4% пришлось на машины с газобаллонным оборудованием.

Средний возраст автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в январе-марте, составил 7 лет. Это свидетельствует о стабильном спросе на относительно новые машины среднего ценового сегмента.

Самой популярной моделью стал Ford Escape – 1090 проданных авто. В тройку лидеров также вошли BMW X3 с показателем 756 единиц и Nissan Rogue – 690 автомобилей.

Далее в рейтинге расположились BMW X5, Tesla Model 3, Jeep Cherokee, Volkswagen Passat, Tesla Model Y, Jeep Grand Cherokee и Chevrolet Bolt.

Спрос на американские автомобили с пробегом сохраняется благодаря широкому выбору кроссоверов, электромобилей и премиальных моделей по более низкой цене, чем на внутреннем рынке Европы.

Снижение импорта пока незначительно, поэтому сегмент подержанных автомобилей из США остается одним из ключевых каналов обновления автопарка Украины.

Заметим, в феврале 2026 года украинцы приобрели 2,7 тыс. легковых автомобилей из США, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако месячная статистика импорта не всегда отражает текущий спрос, ведь большинство автомобилей, попадающих в февральские данные, куплено еще несколько месяцев назад.