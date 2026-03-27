Импорт авто из США упал на 16%: временное проседание или сигнал проблем

В феврале 2026 года украинцы приобрели 2,7 тыс. легковых автомобилей из США, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако месячная статистика импорта не всегда отражает текущий спрос, ведь большинство автомобилей, попадающих в февральские данные, куплено еще несколько месяцев назад.

Об этом Delo.ua сообщает со ссылкой на данные Укравтопрома.

Наибольшую долю среди таких автомобилей традиционно составляют бензиновые модели — 60%. Доля электромобилей составила 16%, гибридов — 14%, дизельных авто — 6%, а машин с газобаллонным оборудованием — 4%.

Средний возраст импортируемых автомобилей составляет около семи лет. В пятерку самых популярных моделей вошли:

Ford Escape

BMW X3

BMW X5

Nissan Rogue

Jeep Cherokee

Падение импорта — следствие ажиотажа в конце 2025 года.

Как пояснил в комментарии Delo.ua аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий, сокращение импорта является временным эффектом после резкого всплеска спроса на электромобили в конце прошлого года.

"Декабрьский ажиотаж вокруг электромобилей, когда их доля достигла 60%, просто "высосал" рынок на несколько месяцев вперед. В феврале мы увидели логический возврат к норме — значительно меньшие объемы импорта в целом, не только из США", — отметил эксперт.

По его словам, это не признак новой тенденции или кризиса, а ожидаемый эффект после аномально высокого спроса в конце 2025 года.

В то же время, на краткосрочную динамику могли повлиять и другие факторы. Руководитель отдела доставки компании Boss Auto Виктор Жулинский объясняет, что статистика февраля отражает автомобили, фактически прибывшие в Украину, но выкупленные еще несколько месяцев назад.

"Для корректной интерпретации статистики важно понимать, что речь идет об автомобилях, которые въехали в Украину в феврале, но были куплены еще в период октябрь-декабрь. Поэтому нынешнее снижение объемов импорта скорее является сезонным и ситуативным явлением, а не признаком долгосрочного тренда", — отметил он.

По словам Жулинского, на рынок одновременно наложились несколько краткосрочных факторов: ожидание изменений в налоговых правилах для электромобилей в конце года, колебания валютного курса, сезонное снижение активности и задержки в логистике из-за праздничного периода в США.

Доллар как главный драйвер цен на рынке подержанных авто

На доступность автомобилей из США также влияет курс валют, ведь большинство расходов на импорт привязаны именно к доллару. Украинцы в большинстве своем зарабатывают в гривнах, и каждый доллар по новому курсу обходится дороже.

"Перевозки, запчасти и материалы также привязаны к валюте, поэтому в гривнах автомобили становятся более дорогими", — пояснил Новицкий.

Поэтому даже при неизменных ценах в долларах реальная стоимость импортируемых автомобилей для украинцев растет.

В то же время, по словам Жулинского, периоды рыночной неопределенности иногда создают дополнительные возможности покупателям. Часть клиентов использует такие периоды, как возможность приобрести автомобиль по более выгодной цене, когда конкуренция за популярные лоты на аукционах временно уменьшается.

Европа и США: два разных мира для украинских автопокупателей

По словам экспертов, автомобили из США и Европы лишь частично конкурируют между собой, поскольку ориентированы на различные потребности покупателей.

Авто с ЕС обычно:

доставляются через 2–3 недели,

имеют меньше повреждений,

стоят дороже,

имеют лучше задокументированную историю обслуживания.

В то же время, машины из США в основном покупают на страховых аукционах, где они могут иметь повреждения, а доставка занимает 3-4 месяца, однако их цена обычно ниже.

"США — это выбор рациональной экономии, тогда как Европа — скорее готовое решение без необходимости ремонта", — объяснил Жулинский.

Почему доминируют бензиновые автомобили

Преобладание бензиновых моделей объясняется особенностями американского рынка. В США даже то, что у нас считается большим автомобилем, как пикап Ford F-150, — это машина на каждый день, — отметил Новицкий. К тому же двигатели объемом 5–6 литров там нормой.

Дизельные двигатели в США используются преимущественно в грузовом транспорте и спецтехнике, поэтому среди легковых автомобилей они почти не представлены.

По словам Жулинского, структура спроса постепенно меняется, однако бензиновые автомобили еще долго будут оставаться основой импорта.

"Гибриды постепенно набирают популярность, но остаются дороже из-за высокого спроса и ограниченного предложения. Электромобили после пикового интереса стабилизировались — спрос есть, но без ажиотажа", — пояснил он.

Кроссоверы доминируют: почему украинцы предпочитают SUV

Популярность моделей из топ-5 объясняется тем, что все они принадлежат к сегменту SUV (Sport Utility Vehicle) — кроссоверам, объединяющим черты внедорожника и легкового автомобиля, и сегодня доминируют на украинском рынке.

По словам Новицкого, если расширить статистику на все автомобили, импортируемые с американского континента, в список самых популярных моделей также входит Volkswagen Tiguan.

Жулинский добавляет, что выбор украинцев часто определяется сочетанием цены, практичности и ликвидности на вторичном рынке. Например, Ford Escape и Nissan Rogue популярны из-за более доступного ценового сегмента — примерно $17–22 тыс. "под ключ".

В то же время, BMW X3 и BMW X5 представляют средний и премиальный сегменты, где покупателей привлекают комфорт, технологии и высокая ликвидность на вторичном рынке.

Украинский рынок авто становится более структурированным и прогнозируемым

По словам экспертов, в 2026 году рынок импорта автомобилей из США постепенно переходит к более зрелой модели.

"Покупатели стали более осторожными и более рациональными. Все больше внимания уделяется полной стоимости владения автомобилем, а не только его стартовой цене", — отметил Жулинский.

При этом США остаются одним из самых выгодных источников автомобилей для украинского рынка, особенно для покупателей, готовых работать с полным циклом подбора, доставки и восстановления автомобиля.

Напомним также, когда выгодно покупать авто с аукционов США, а когда — риск.