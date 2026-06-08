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Цены на топливо 8 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 8 июня 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|79,36 грн (+8 коп.)
|А-95
|75,47 грн (-27 коп.)
|А-92
|69,66 грн (-3 коп.)
|ДТ
|84,51 грн (-65 коп.)
|Газ
|45,57 грн (-18 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|87,90
|46,90
|UPG
|76,90
|74,90
|82,90
|44,90
|WOG
|81,90
|78,90
|87,90
|46,90
|УКРНАФТА
|77,90
|74,90
|69,90
|84,90
|44,90
|SOCAR
|80,76
|77,90
|86,76
|46,61
|AMIC
|77,78
|74,54
|83,57
|45,35
|БРСМ-Нафта
|73,17
|79,72
|43,72
Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры сохраняли уверенность, что, несмотря на наличие мирного соглашения между США и Ираном, ситуация идет к деэскалации. Мировой оптимизм трейдеров и увеличение квот ОПЕК+ могут вскоре отозваться на украинском рынке и закладывают солидный потенциал для дальнейшего удешевления топлива на АЗС .