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Цена нефти на 5 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена на нефть растет на фоне неопределенности соглашения между США и Ираном / Freepik

Цены на нефть в пятницу перешли к росту после резкого падения в преддверии: фьючерсы на Brent и WTI отыграли часть потерь на фоне активности инвесторов после распродажи на рынке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $95,36 +0,35%
WTI $93,06 +0,02%
Urals $88,72 +2.05%

По состоянию на 04:08 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 33 цента, или 0,35%, до $95,36 за баррель после падения на 2,84% во время предыдущих торгов.

В то же время, американская нефть West Texas Intermediate прибавила 2 цента, или 0,02%, до $93,06 за баррель после снижения на 3,1% в четверг.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, рост цен на нефть поддерживают опасения по поводу возможных перебоев с поставкой сырья с Ближнего Востока.

Инвесторы оценивают последствия отклонения "Хезболла" предложения о прекращении огня в Ливане, приостановке работы нефтяного терминала в Омане, а также затягивании переговоров между США и Ираном и сохранении ограничений для судоходства через Ормузский пролив.

Напомним, в Украине ожидается существенное удешевление бензина и дизельного горючего – уже в июне цены на АЗС могут снизиться до 5 грн за литр. Толчком к этому стало резкое падение мировых цен на нефть после сообщений о 60-дневном перемирии между США и Ираном.

Соглашение предусматривает гарантии безопасного судоходства через Ормузский пролив и разминирование его акватории. США планируют постепенно ослабить ограничения относительно Ирана, что может способствовать увеличению экспорта иранской нефти и дальнейшему давлению на мировые цены.

Автор:
Ольга Опенько