За Галущенко внесли 105 млн грн залога: средства предоставили три компании

При бывшем министре энергетики Германе Галущенко внесли 105 млн грн залога из определенных судом 150 млн грн. Средства перечислили три частных компании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным источников в правоохранительных органах, наибольшую сумму — 54 млн грн — внесла компания "Тетрас Оптима", которая занимается оптовой торговлей древесиной. Собственницей предприятия является жительница Харьковской области Татьяна Линникова. Согласно последней доступной финансовой отчетности за 2023 год, чистая прибыль компании составила 35,6 тыс. грн.

Еще 46 млн грн залога внесла компания "Гиран Констракт", зарегистрированная в 2024 году в Броварах. Основной вид ее деятельности – оптовая торговля железными изделиями и оборудованием для водоснабжения и отопления. По данным YouControl, уставный капитал компании составляет 5 тыс. грн, а в штате работает один человек.

Еще 5 млн грн перечислила компания "Скайт Ритейл", занимающаяся оптовой торговлей древесиной. В финансовой отчетности за 2023 год предприятие декларировало нулевой доход, одного работника и капитал в размере 200 тыс. грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Герману Галущенко о подозрении в рамках дела "Мидас". Ему инкриминируется участие в преступной организации и легализации средств.

По состоянию на 26 июня уплачено около двух третей определенного судом залога. До внесения полной суммы эксминистр будет оставаться под стражей.

Дело Галущенко

Напомним, 17 февраля 2026 года суд избрал меру пресечения эксминистру энергетики Герману Галущенко — содержание под стражей сроком 60 дней со дня фактического задержания до 15 апреля с возможностью залога 200 миллионов гривен.

15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины Галущенко задержали детективы НАБУ. Следствие утверждает, что он причастен к операции "Мидас", касающейся хищения средств в "Энергоатоме".

19 ноября 2025 года Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 год, а с 17 июля по 19 ноября 2025 года был министром юстиции.

Его уволили из правительства на фоне скандала вокруг операции "Мидас". Дело НАБУ под названием "Мидас" касается масштабной коррупции в сфере энергетики, соорганизатором которой, по данным следствия, есть бизнесмен Тимур Миндич.

23 апреля суд отказал адвокатам Галущенко и бывший министр энергетики остался под стражей.