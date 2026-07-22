Администрацию Трампа просят объяснить, куда ушли $13 млрд доходов от венесуэльской нефти

Администрация Дональда Трампа в этом году собрала более $13 млрд доходов от продажи венесуэльской нефти, но почти не объяснила, что произошло с этими средствами. Поэтому американские законодатели от обеих партий требуют от Белого дома большей прозрачности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

По данным FT, США взяли под контроль экспорт венесуэльской нефти и частично приостановили санкции после устранения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе и назначения вице-президента Делси Родригес лидером страны.

Нефть обеспечивает около четверти ВВП Венесуэлы, поэтому ослабление санкций должно поддержать экономику. Однако через шесть месяцев после перехода контроля за средствами в США экономисты не видят существенного восстановления. Это может свидетельствовать о том, что Вашингтон не вернул Каракасу все нефтяные доходы.

FT подсчитала вероятные поступления на основе данных Kpler о поставках сырой нефти и ценовых оценок Argus Media для венесуэльских сортов Merey, Boscan и Hamaca. Стоимость баррелей с прямыми ценовыми данными составляет около $11,5 млрд, а с учетом других поставок сумма превышает $13 млрд.

Венесуэльское правительство создало сайт для отслеживания нефтяных доходов, полученных через США, но на нем есть только одна запись — перевод $300 млн в марте.

Что говорят в Вашингтоне

В Вашингтоне давали разные объяснения по использованию этих денег. В январском указе роль США описывались как хранительная: средства должны оставаться собственностью правительства Венесуэлы и храниться на счетах правительства США. В то же время Министерство энергетики США заявляло, что деньги будут распределяться "во благо американского народа и народа Венесуэлы".

В апреле чиновник Госдепартамента Майкл Козак сообщал, что около $3 млрд нефтяных доходов было направлено в Венесуэлу, а KPMG проводит аудит банковских счетов. Он также обещал ежеквартальные отчеты, однако демократы в Комитете по иностранным делам утверждают, что с тех пор не получали информацию.

Вопрос стал острее после двух разрушительных землетрясений 24 июня. По оценке ООН, только зданиям и инфраструктуре был нанесен ущерб на $37 млрд.

США выделили $386 млн помощи на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Временный поверенный в делах США в Каракасе Джон Барретт заявлял, что деньги со счетов нефтяных доходов также выделяются на реконструкцию, но не назвал сумму.

На слушаниях в Конгрессе республиканка Мария Эльвира Салазар призвала обнародовать отчеты о распределении средств. Демократ Хоакин Кастро заявил FT, что Конгресс "держат в неведении", а администрация контролирует миллиарды долларов без достаточной прозрачности.

Венесуэльский экономист Франсиско Родригес из Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне отметил, что официальный рост экономики в первом квартале составил 2,5% — самый низкий темп почти за пять лет. По его оценке, Венесуэла, вероятно, не росла быстрее, потому что США не перечислили правительству страны всю сумму дополнительных нефтяных доходов.

Напомним, США и Венесуэла заключили масштабное энергетическое соглашение, направленное на восстановление стабильности, экономического процветания и национальной безопасности в Западном полушарии. В рамках соглашения США запустили продажу венесуэльской сырой нефти на мировых рынках и окажут поддержку модернизации энергетической инфраструктуры и добыче нефти.