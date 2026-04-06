Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

50,65

50,45

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Индийский нефтеперерабатывающий гигант напрямую покупает 2 млн баррелей нефти у Венесуэлы

нефть
Нефть из Венесуэлы направляется в Индию / Depositphotos

Reliance Industries приступил к загрузке партии венесуэльской тяжелой нефти объемом 2 миллиона баррелей под контролем Минфина США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что это первая закупка, произведенная подразделением компании RIL USA непосредственно у государственной энергетической корпорации Венесуэлы PDVSA после продолжительного перерыва.

Согласно документам об отгрузке супертанкер Helios под флагом Багамских островов уже пришвартовался к терминалу Хосе для приема сырья марки Merey.

Прямые поставки стали возможны после подписания нефтяного соглашения между Каракасом и Вашингтоном. Несмотря на возобновление торговли, сделки остаются под строгим наблюдением американских властей.

Известно, что доходы от продажи венесуэльской нефти контролируются министерством финансов США через специальные банковские счета.

Зафрахтованное судно Helios начало загрузку на восточном побережье Венесуэлы. После завершения работ танкер направится в индийский порт Сикка, где расположены мощности Reliance Industries.

Данные отслеживания судов подтверждают, что эта поставка является частью более широкой стратегии индийских нефтепереработчиков относительно диверсификации источников тяжелой нефти, которая необходима для их технологических процессов.

Поставки венесуэльской нефти в Индию возобновились в конце февраля после десятимесячной паузы.

Ранее грузы для индийских заводов снабжали преимущественно американская компания Chevron и крупные торговые дома Vitol и Trafigura.

Напомним, индийская корпорация Reliance Industries приобрела значительную партию российской нефти с поставкой в марте. Объем закупки составляет не менее 6 миллионов баррелей.

Автор:
Татьяна Бессараб