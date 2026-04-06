Индийский нефтеперерабатывающий гигант напрямую покупает 2 млн баррелей нефти у Венесуэлы

Reliance Industries приступил к загрузке партии венесуэльской тяжелой нефти объемом 2 миллиона баррелей под контролем Минфина США.

Сообщается, что это первая закупка, произведенная подразделением компании RIL USA непосредственно у государственной энергетической корпорации Венесуэлы PDVSA после продолжительного перерыва.

Согласно документам об отгрузке супертанкер Helios под флагом Багамских островов уже пришвартовался к терминалу Хосе для приема сырья марки Merey.

Прямые поставки стали возможны после подписания нефтяного соглашения между Каракасом и Вашингтоном. Несмотря на возобновление торговли, сделки остаются под строгим наблюдением американских властей.

Известно, что доходы от продажи венесуэльской нефти контролируются министерством финансов США через специальные банковские счета.

Зафрахтованное судно Helios начало загрузку на восточном побережье Венесуэлы. После завершения работ танкер направится в индийский порт Сикка, где расположены мощности Reliance Industries.

Данные отслеживания судов подтверждают, что эта поставка является частью более широкой стратегии индийских нефтепереработчиков относительно диверсификации источников тяжелой нефти, которая необходима для их технологических процессов.

Поставки венесуэльской нефти в Индию возобновились в конце февраля после десятимесячной паузы.

Ранее грузы для индийских заводов снабжали преимущественно американская компания Chevron и крупные торговые дома Vitol и Trafigura.

Напомним, индийская корпорация Reliance Industries приобрела значительную партию российской нефти с поставкой в марте. Объем закупки составляет не менее 6 миллионов баррелей.