Індійський нафтопереробний гігант напряму купує 2 млн барелів нафти у Венесуели

Reliance Industries розпочав завантаження партії венесуельської важкої нафти обсягом 2 мільйони барелів під контролем Мінфіну США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що це перша закупівля, здійснена підрозділом компанії RIL USA безпосередньо у державної енергетичної корпорації Венесуели PDVSA після тривалої перерви.

Згідно з документами про відвантаження, супертанкер Helios під прапором Багамських островів уже пришвартувався до терміналу Хосе для прийому сировини марки Merey.

Прямі постачання стали можливими після підписання нафтової угоди між Каракасом та Вашингтоном. Попри відновлення торгівлі, операції залишаються під суворим наглядом американської влади.

Відомо, що доходи від продажу венесуельської нафти контролюються Міністерством фінансів США через спеціальні банківські рахунки.

Зафрахтоване судно Helios наразі розпочало завантаження на східному узбережжі Венесуели. Після завершення робіт танкер попрямує до індійського порту Сікка, де розташовані потужності Reliance Industries.

Дані відстеження суден підтверджують, що це постачання є частиною ширшої стратегії індійських нафтопереробників щодо диверсифікації джерел важкої нафти, яка є необхідною для їхніх технологічних процесів.

Постачання венесуельської нафти до Індії відновилися наприкінці лютого після десятимісячної паузи.

Раніше вантажі для індійських заводів забезпечували переважно американська компанія Chevron та великі торгові доми Vitol і Trafigura.

Нагадаємо, індійська корпорація Reliance Industries придбала значну партію російської нафти з поставкою у березні. Обсяг закупівлі становить щонайменше 6 мільйонів барелів.