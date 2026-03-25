Індія подвоїла закупівлю російської нафти до 60 мільйонів барелів – Вloomberg

Індійські нафтопереробні підприємства придбали близько 60 мільйонів барелів російської нафти з терміном поставки наступного місяця. Цей обсяг більш ніж удвічі перевищує показники лютого. Вантажі були заброньовані з премією від 5 до 15 доларів за барель до ціни нафти Brent.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Вloomberg, з посиланням на власні джерела.

Зростання закупівель відбулося після рішення США дозволити Індії купувати російську нафту, завантажену на судна до 5 березня. Цей захід запровадили для компенсації дефіциту сировини, що виник через фактичне закриття Ормузької протоки внаслідок війни на Близькому Сході. Через логістичні проблеми частина нафти із Саудівської Аравії та Іраку опинилася заблокованою в Перській затоці.

Індія значною мірою залежить від імпортної нафти та стала основним покупцем російської сирої нафти за зниженими цінами після вторгнення в Україну у 2022 році. Однак ця південноазійська країна різко скоротила закупівлі з кінця минулого року під тиском США, звернувшись натомість до барелів із Саудівської Аравії та Іраку, значна частина яких потім опинилася в пастці в Перській затоці після початку війни в Ірані.

За словами інсайдерів, посадовці в Нью-Делі очікують, що дія винятку США буде продовжена доти, доки триватимуть перебої в Ормузькій протоці. На ринок повернулися компанії MangaloreRefinery & PetrochemicalsLtd та HindustanMittalEnergyLtd, які уникали російської сировини з грудня минулого року.



Паралельно Індія диверсифікує джерела постачання. За прогнозами компанії Kpler, що спеціалізується на зборі даних про сировинні ринки, у квітні очікується надходження 8 мільйонів барелів венесуельської нафти, що є найвищим показником з жовтня 2020 року.

На тлі відновлення попиту та підвищення цін прибутки Росії від експорту сирої нафти досягли найбільших значень з березня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що через закриття Ормузької протоки Індія відправляє додаткові військові кораблі до Оманської затоки та Аравійського моря, щоб забезпечити безпечний прохід своїх танкерів із нафтою та зрідженим газом.