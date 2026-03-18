Індія розгортає військові кораблі в Аравійському морі для захисту своїх танкерів – Вloomberg

Через закриття Ормузької протоки Індія відправляє додаткові військові кораблі до Оманської затоки та Аравійського моря, щоб забезпечити безпечний прохід своїх танкерів із нафтою та зрідженим газом.

У межах операції "Санкалп" розгортається понад шість кораблів, включаючи логістичні судна, які розміщуватимуться на схід від Ормузької протоки. Основне завдання місії полягає у супроводженні суден до безпечних вод у північній частині Аравійського моря. Наразі в Перській затоці застрягли 22 судна під прапором Індії, серед яких шість танкерів для перевезення зрідженого газу, один газовоз для природного газу та чотири нафтових танкери.

Необхідність залучення військового флоту виникла після фактичного закриття Ормузької протоки наприкінці лютого 2026 року, що стало наслідком авіаударів США та Ізраїлю по Ірану. Це призвело до гострої нестачі палива в Індії, оскільки країна отримує близько 90% імпорту зрідженого нафтового газу саме з Близького Сходу.

Останніми днями ВМС уже забезпечили безпечний транзит двох державних танкерів, а прем'єр-міністр Нарендра Моді провів переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном щодо шляхів вирішення ситуації та пропуску решти суден.

Офіційний Нью-Делі дотримується політики участі в міжнародних операціях лише за мандатом ООН і не приєднався до прямих закликів США щодо надсилання лінкорів до протоки. У Міністерстві закордонних справ Індії підкреслили, що це питання не обговорювалося зі США у двосторонньому форматі.

Для Індії практика захисту комерційного флоту в зонах конфліктів не є новою, оскільки у 2024 році країна вже розгортала десяток кораблів в Аравійському морі для протидії нападам у регіоні. Наразі робота індійських військових координується виключно в рамках захисту власних морських інтересів та енергетичної безпеки держави.

Раніше повідомлялося, що уряд Індії проводить переговори з Іраном щодо безпечного проходу шести танкерів із продуктами скрапленого нафтового газу (LPG) через Ормузьку протоку. Ці судна перевозять 270 000 тонн палива, необхідного для забезпечення домогосподарств та промисловості країни.