Індія домовляється з Іраном про прохід шести LPG-танкерів через Ормузьку протоку – Bloomberg

Уряд Індії проводить переговори з Іраном щодо безпечного проходу шести танкерів із продуктами скрапленого нафтового газу (LPG) через Ормузьку протоку. Ці судна перевозять 270 000 тонн палива, необхідного для забезпечення домогосподарств та промисловості країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Поточна ситуація з танкерами

Наразі у Перській затоці перебувають 22 судна під індійським прапором. Серед них:

6 суден для перевезення скрапленого нафтового газу (LPG);

4 танкери для перевезення сирої нафти;

1 танкер для перевезення скрапленого природного газу (СПГ).

Уряд Моді надає пріоритет у переговорах саме цим 6 LPG-танкерам через дефіцит ресурсу всередині країни. Судна були зафрахтовані компаніями Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum та Indian Oil.

Вплив на економіку Індії

Індія отримує близько 90% імпорту скрапленого нафтового газу з Близького Сходу. Обмеження руху через Ормузьку протоку впливає на роботу ресторанів, забезпечення домогосподарств та нафтохімічне виробництво пластмас. Раніше Нью-Делі вже вдалося забезпечити транзит для двох танкерів із 92 000 тонн палива, що дорівнює денному попиту країни.

Тиск на нафтовий ринок частково знизився завдяки дозволу США купувати російську нафту. Проте постачання газу залишається обмеженим через зупинку експортного заводу в Катарі.

Дипломатичні зусилля

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорив ситуацію з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Основною темою розмови стало забезпечення безперешкодного проходження кораблів для підтримки енергетичної безпеки.

Міністерство закордонних справ Індії підтвердило, що країна продовжує координувати дії з усіма сторонами регіону. Окрім паливних суден, Індія також намагається розблокувати прохід для танкерів із сирою нафтою, зафрахтованих компаніями Petronet LNG та Reliance Industries.

Раніше повідомлялося, що Іран надав гарантії безпечного проходу танкерів під індійським прапором через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 40% індійського імпорту сирої нафти. Водночас офіційні іранські джерела заперечили наявність будь-якої угоди.