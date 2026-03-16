Индия договаривается с Ираном о проходе шести LPG-танкеров через Ормузский пролив – Bloomberg

Правительство Индии проводит переговоры с Ираном по безопасному проходу шести танкеров с продуктами сжиженного нефтяного газа (LPG) через Ормузский пролив. Эти суда перевозят 270 тысяч тонн топлива, необходимого для обеспечения домохозяйств и промышленности страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Текущая ситуация с танкерами

В настоящее время в Персидском заливе находятся 22 судна под индийским флагом. Среди них:

6 судов для перевозки сжиженного нефтяного газа (LPG);

4 танкера для перевозки сырой нефти;

1 танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Правительство Моди придает приоритет в переговорах именно этим 6 LPG-танкерам из-за дефицита ресурса внутри страны. Суда были зафрахтованы компаниями Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum и Indian Oil.

Воздействие на экономику Индии

Индия получает около 90% импорта сжиженного нефтяного газа с Ближнего Востока. Ограничение движения через Ормузский пролив оказывает влияние на работу ресторанов, обеспечение домохозяйств и нефтехимическое производство пластмасс. Ранее Нью-Дели уже удалось обеспечить транзит для двух танкеров из 92 000 тонн топлива, что равняется дневному спросу страны.

Давление на нефтяной рынок частично снизилось благодаря разрешению США покупать российскую нефть. Однако поставки газа остаются ограниченными из-за остановки экспортного завода в Катаре.

Дипломатические усилия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил ситуацию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Основной темой разговора стало обеспечение беспрепятственного прохождения кораблей для поддержания энергетической безопасности.

Министерство иностранных дел Индии подтвердило, что страна продолжает координировать действия со всеми сторонами региона. Кроме топливных судов Индия также пытается разблокировать проход для танкеров с сырой нефтью, зафрахтованных компаниями Petronet LNG и Reliance Industries.

Ранее сообщалось, что Иран предоставил гарантии безопасного прохода танкеров под индийским флагом через Ормузский пролив, через который проходит около 40% индийского импорта сырой нефти. В то же время официальные иранские источники отрицали наличие какого-либо соглашения.