Иран позволяет индийским танкерам проходить Ормузский пролив — Reuters

Иран предоставил гарантии безопасного прохода танкеров под индийским флагом через Ормузский пролив, через который проходит около 40% индийского импорта сырой нефти. В то же время официальные иранские источники отрицали наличие какого-либо соглашения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По данным Индии, два танкера под иностранным флагом недавно прошли по проливу, а после телефонного разговора между министрами иностранных дел обеих стран Тегеран заверил в безопасном проходе судов под индийским флагом. Однако четкости по инструкциям между разными уровнями иранской администрации нет.

Министерство иностранных дел Ирана после переговоров заявило, что Соединенные Штаты несут ответственность за опасную ситуацию и проблемы судоходства в Персидском заливе. Ни одна из сторон не подтвердила соглашение о безопасном проходе индийских судов.

В среду в Ормузском проливе находились 28 судов под индийским флагом с 778 индийскими моряками на борту. Министерство нефти Индии заявило, что власти, руководители судов и агентства по трудоустройству тесно координируют действия с посольствами и местными властями для обеспечения безопасности моряков.

Индия предоставила безопасную гавань 183 иранским морякам с судна, которое пришвартовалось после начала войны между Ираном, США и Израилем. Три иранских корабля, отплывшие после учений в Бенгальском заливе, получили разрешение пришвартоваться в Нью-Дели. Один из них позже был утоплен американской подлодкой в международных водах, а другой обратился за помощью к Шри-Ланке.

С начала войны в конце февраля Иран атаковал не менее 16 судов в проливе. Тегеран предупредил, что цены на нефть могут почти удвоиться до 200 долларов за баррель в случае военной эскалации. В среду произошло нападение на тайское судно, направлявшееся в западный порт Индии Кандла, что вызвало критику со стороны Нью-Дели.

Почти полная блокировка Ормузского пролива вынуждает Индию, третьего крупнейшего потребителя нефти в мире, искать альтернативные источники поставок, в том числе закупки у России.

Несколько дней назад государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии и чиновники провели срочное совещание для подготовки сценариев реагирования на кризис в Иране, практически парализовавшего транзит через Ормузский пролив — стратегический маршрут, через который проходит около половины нефтяного импорта страны.