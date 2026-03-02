Индия готовит антикризисный план из-за рисков в Ормузском проливе

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии и чиновники провели срочное совещание для подготовки сценариев реагирования на кризис в Иране, практически парализовавшего транзит через Ормузский пролив — стратегический маршрут, через который проходит около половины нефтяного импорта страны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, рассматривает возможность переориентации на уже находящиеся вблизи ее территориальных вод российские грузы.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Нью-Дели стал ключевым покупателем морской нефти из России.

В то же время, в последнее время закупки сократились под давлением США — особенно после заключения торгового соглашения с Вашингтоном, которое предусматривало отмену штрафных тарифов.

В феврале импорт российской нефти упал до чуть более 1 млн баррелей в сутки — примерно вдвое меньше пиковых показателей и низкий уровень с сентября 2022 года. Дефицит частично компенсировали поставки из стран Ближнего Востока.

По оценкам Министерства нефти, имеющихся коммерческих и государственных запасов достаточно примерно на две недели. По состоянию на конец минувшей недели в азиатских водах находилось около 9,5 млн баррелей российской нефти.

Индия также рассматривает альтернативные варианты:

использование стратегических резервов (около 30 млн баррелей - около шести дней потребления);

ускорение поставок из Венесуэлы;

увеличение внутренней добычи;

расширение поставок через порт Янбу в Красном море при участии Saudi Aramco , что позволило бы минимизировать зависимость от Ормуза.

В случае затяжного кризиса правительство может ограничить экспорт нефтепродуктов, предоставив приоритет внутреннему потреблению, в частности, бытовому газу и трубопроводным поставкам. Также возможно перенаправление части производства частного гиганта Reliance Industries Ltd. на внутреннем рынке.

Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 2,5–2,7 млн баррелей сырой нефти, направляющейся в Индию. Около двух третей импорта СПГ и около 95% сжиженного нефтяного газа также поступают из региона Ближнего Востока, преимущественно по этому маршруту.

Сочетание ограниченных резервов и высокого спроса делает Индию особенно уязвимой при длительной эскалации на Ближнем Востоке.

Заметим, что полная блокада Ормузского пролива позволит ключевым производителям Ближнего Востока продолжать добычу нефти не более 25 дней.