Индия готовит антикризисный план из-за рисков в Ормузском проливе

нефть
Индия ищет альтернативу для импорта нефти / Shutterstock

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии и чиновники провели срочное совещание для подготовки сценариев реагирования на кризис в Иране, практически парализовавшего транзит через Ормузский пролив — стратегический маршрут, через который проходит около половины нефтяного импорта страны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, рассматривает возможность переориентации на уже находящиеся вблизи ее территориальных вод российские грузы.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Нью-Дели стал ключевым покупателем морской нефти из России.

В то же время, в последнее время закупки сократились под давлением США — особенно после заключения торгового соглашения с Вашингтоном, которое предусматривало отмену штрафных тарифов.

В феврале импорт российской нефти упал до чуть более 1 млн баррелей в сутки — примерно вдвое меньше пиковых показателей и низкий уровень с сентября 2022 года. Дефицит частично компенсировали поставки из стран Ближнего Востока.

По оценкам Министерства нефти, имеющихся коммерческих и государственных запасов достаточно примерно на две недели. По состоянию на конец минувшей недели в азиатских водах находилось около 9,5 млн баррелей российской нефти.

Индия также рассматривает альтернативные варианты:

  • использование стратегических резервов (около 30 млн баррелей - около шести дней потребления);
  • ускорение поставок из Венесуэлы;
  • увеличение внутренней добычи;
  • расширение поставок через порт Янбу в Красном море при участии Saudi Aramco, что позволило бы минимизировать зависимость от Ормуза.

В случае затяжного кризиса правительство может ограничить экспорт нефтепродуктов, предоставив приоритет внутреннему потреблению, в частности, бытовому газу и трубопроводным поставкам. Также возможно перенаправление части производства частного гиганта Reliance Industries Ltd. на внутреннем рынке.

Через Ормузский пролив ежедневно проходит около 2,5–2,7 млн баррелей сырой нефти, направляющейся в Индию. Около двух третей импорта СПГ и около 95% сжиженного нефтяного газа также поступают из региона Ближнего Востока, преимущественно по этому маршруту.

Сочетание ограниченных резервов и высокого спроса делает Индию особенно уязвимой при длительной эскалации на Ближнем Востоке.

Заметим, что полная блокада Ормузского пролива позволит ключевым производителям Ближнего Востока продолжать добычу нефти не более 25 дней.

Автор:
Татьяна Гойденко